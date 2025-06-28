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Кафельников о перспективах россиян на «Уимблдоне»: «За титул никто не поборется»

Евгений Кафельников оценил перспективы российских теннисистов на «Уимблдоне».

 «Главный фаворит у мужчин? Не знаю. Выделить одного главного претендента на титул не могу. Если говорить о перспективах россиян, то за титул никто не поборется. Вселяет надежды лишь Медведев и его удачное выступление в Галле на прошлой неделе. Какие-то призрачные перспективы, может, тут и есть», – цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Также двукратный чемпион «Больших шлемов» поделился мнением о фаворитах женского турнира.

«В женской сетке безусловные фавориты всегда Арина Соболенко и всегда Коко Гауфф. Швентек уже не на первых позициях. К сожалению, про Елену Рыбакину то же самое можно сказать. Поэтому либо Соболенко, либо Гауфф.

Перспективы Мирры Андреевой на «Уимблдоне» не самые лучшие. Игровой практики на траве у нее мало, в этом году всего три матча, вчера вот она проиграла во втором круге. Три матча на траве недостаточно, чтобы комфортно чувствовать себя на этом покрытии. Но мы надеемся, конечно, на лучшее. Но не могу сказать, что в данном случае я оптимистично настроен».

Бублик не попал к Синнеру и Алькарасу, у Соболенко – жесть. Итоги жеребьевки «Уимблдона»

Кто лучше всех играет на траве? Медведев и Бублик – в числе фаворитов «Уимблдона»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «РБ-Спорт»
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