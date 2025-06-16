Шамиль Тарпищев: «Андреевой еще рано бороться за титул «Большого шлема»
Шамиль Тарпищев оценил результаты Даниила Медведева в преддверии «Уимблдона».
«Медведеву нужно просто перезагрузиться. От нагрузок. Он один год вообще играл все подряд, второй год – непонятно чего. Нужно просто правильный календарь составить», – цитирует Тарпищева ТАСС.
Также президент ФТР считает, что Мирра Андреева пока не готова к победе на турнире «Большого шлема».
«Андреевой рано еще бороться за титул на «Уимблдоне» и любом турнире «Большого шлема». На две недели ее не хватает. Об этом надо думать. Все нормально у нее идет, но психологическая нагрузка большая – не хватает стабильности».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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