14

Шамиль Тарпищев: «Андреевой еще рано бороться за титул «Большого шлема»

Шамиль Тарпищев оценил результаты Даниила Медведева в преддверии «Уимблдона».

«Медведеву нужно просто перезагрузиться. От нагрузок. Он один год вообще играл все подряд, второй год – непонятно чего. Нужно просто правильный календарь составить», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Также президент ФТР считает, что Мирра Андреева пока не готова к победе на турнире «Большого шлема».

«Андреевой рано еще бороться за титул на «Уимблдоне» и любом турнире «Большого шлема». На две недели ее не хватает. Об этом надо думать. Все нормально у нее идет, но психологическая нагрузка большая – не хватает стабильности».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoУимблдон
logoШамиль Тарпищев
logoМирра Андреева
logoWTA
logoATP
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарпищев о перспективах россиян на «Уимблдоне»: «В одиночке мало кто имеет шансы на крупный успех»
1111 июня, 12:32
Тарпищев о поражении Андреевой в четвертьфинале РГ: «Мирра не выдержала психологическую нагрузку. Но молодая девочка – это еще придет»
69 июня, 20:45
Медведев о прорыве Мирры Андреевой: «Она круто играет. Надеюсь, будет продолжать»
1122 марта, 14:18
Главные новости
Галле (ATP). 1-й круг. Марожан борется с Кецмановичем, Медведев сыграет с Альтмайером, Бублик – с Мюллером, Циципас – с Дардери
27 минут назадLive
Берлин (WTA). 1-й круг. Наварро играет с Костюк, Мирра Андреева встретится с Фрех, Бадоса – с Лис, Жабер – с Доулхайд
33 минуты назадLive
Синнер о первой тренировке в Галле: «Все прошло неплохо, хотя я не выходил на корт со времен Парижа»
3сегодня, 08:08
Кербер и Барти стали мамами во второй раз
3сегодня, 07:36
Рейтинг WTA. Мария поднялась на 43 позиции, Захарова и Йович дебютировали в топ-100
сегодня, 07:16
Рейтинг ATP. Фриц поднялся на три строчки, Шелтон дебютировал в топ-10, Диалло – в топ-50
сегодня, 06:44
Лондон (ATP). 1-й круг. Руне поборется с Арнальди, Меньшик – с Норри, Тиафу сыграет с Эвансом, Монфис – с Макдональдом
1сегодня, 06:17
Ноттингем (WTA). 1-й круг. Блинкова сыграет с Рахимовой, Ястремская – с Данилович, Путинцева – с Клагмен
2сегодня, 06:08
Дрэйпер о поражении Синнера в финале РГ: «Я поддержу его, когда увижу – скажу, как здорово он сыграл, как я им горжусь. И что он обязательно выиграет этот титул еще много раз»
6вчера, 21:00
Зашифровали Медведева, Рыбакину и Соболенко: угадаете, где кто?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23