Шамиль Тарпищев: «Андреевой еще рано бороться за титул «Большого шлема»

Шамиль Тарпищев оценил результаты Даниила Медведева в преддверии «Уимблдона».

«Медведеву нужно просто перезагрузиться. От нагрузок. Он один год вообще играл все подряд, второй год – непонятно чего. Нужно просто правильный календарь составить», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Также президент ФТР считает, что Мирра Андреева пока не готова к победе на турнире «Большого шлема».

«Андреевой рано еще бороться за титул на «Уимблдоне» и любом турнире «Большого шлема». На две недели ее не хватает. Об этом надо думать. Все нормально у нее идет, но психологическая нагрузка большая – не хватает стабильности».