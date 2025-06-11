Тарпищев о перспективах россиян на «Уимблдоне»: «В одиночке мало кто имеет шансы на крупный успех»
Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиян на «Уимблдоне».
«В паре Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут что-то показать, но в одиночке в травяном сезоне мало кто имеет шансы на крупный успех. Тем более на «Уимблдоне», – сказал президент Федерации тенниса России в комментарии для ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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