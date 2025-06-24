Циципас после победы над Тиафу на выставочном турнире в Харлингеме: «Надеюсь, я смогу так же подавать на «Уимблдоне»
Стефанос Циципас обыграл Фрэнсиса Тиафу на выставочном турнире в Харлингеме.
Матч завершился со счетом 7:6(9), 6:7(4), 10-7.
«Сегодня был отличный день. Фрэнсис, конечно, прав – я никогда раньше так не подавал. Это точно шаг вперед. Надеюсь, я смогу так же подавать на «Уимблдоне» – сказал Циципас после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisONEApp
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