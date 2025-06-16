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Иванишевич о Циципасе: «Для меня он всегда игрок топ-10. Не сомневаюсь, что он вернется на свой уровень»

Горан Иванишевич высказался о потенциале Стефаноса Циципаса.

Чемпион «Уимблдона»-2001 вошел в команду грека перед началом травяного сезона.

«Для меня он всегда игрок топ-10. Сейчас он немного потерял свою искру. Многое произошло, и теперь ему нужно ее вернуть.

Я не волшебник, чтобы все исправить за неделю. Это долгий процесс, но он отличный игрок. Дважды выходил в финалы турниров «Большого шлема», одержал много ярких побед, так что я не сомневаюсь, что он вернется на свой уровень».

О том, что привлекает в работе с Циципасом

«Меня вдохновляет его темперамент. Греки и хорваты похожи по характеру. Он очень агрессивный игрок, и мне это нравится. Всегда ценил его стиль и манеру игры. Приятно наблюдать за ним и вносить свой вклад в его игру, особенно в подачу и действия у сетки. Для меня это серьезный вызов, и я надеюсь, что все получится».

О потенциале на траве

«Ему есть над чем работать. Вообще у него не очень хорошие результаты на траве – не знаю, в чем причина. Это все в голове. Если вбить себе, что не умеешь играть на траве, то так оно и будет – трава не прощает ошибок. Если ты на нее злишься, это тебе возвращается. К траве надо относиться с добром.

Так что есть большой простор для прогресса. Не могу гарантировать, что результаты придут уже на этой неделе, но в целом он способен хорошо играть на траве».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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