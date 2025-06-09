Циципас об Иванишевиче: «Я не ожидаю, что он сразу принесет мне титулы»

Стефанос Циципас рассказал об ожиданиях от работы с Гораном Иванишевичем.

В конце мая чемпион «Уимболдона»-2001 и бывший тренер Новака Джоковича присоединился к команде грека .

«У меня было много идей и кандидатов, через которых я прогонял разные варианты – людей, которые могли бы привнести что-то ценное в мою тренерскую команду и мою игру. Новые идеи, новые взгляды. Мне кажется, Горан – человек с огромным опытом. Он работал со множеством игроков.

Его выделяет сильный характер, харизма, которую он приобрел через победу на «Уимблдоне», и опыт, который он накопил за всю карьеру – и как игрок, и как тренер. Верю, что он очень мудрый человек, а именно такие качества я и ищу в партнере для работы.

Он может принести много пользы моей игре и определенно предложит хорошие решения, как нам двигаться дальше. Я верю в его способности. Не ожидаю, что это сразу начнет приносить мне титулы с первой или второй недели. Для меня важен именно долгосрочный процесс», – прокомментировал Циципас на подкасте The Changeover.