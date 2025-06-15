Циципас о работе с Иванишевичем: «Один из наших приоритетов – подача»

Стефанос Циципас рассказал о сотрудничестве с Гораном Иванишевичем.

Бывший тренер Новака Джоковича начал работать с греком после «Ролан Гаррос».

«Мы уже начали работу, и каждый день я многому учусь.

Думаю, будет честно сказать, что у Горана была одна из лучших подач в истории. Так что один из наших приоритетов – подача.

Еще у него богатый опыт – и как у тренера, и как у игрока. Поэтому я стараюсь научиться у него как можно большему».