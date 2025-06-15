0

Циципас о работе с Иванишевичем: «Один из наших приоритетов – подача»

Стефанос Циципас рассказал о сотрудничестве с Гораном Иванишевичем.

Бывший тренер Новака Джоковича начал работать с греком после «Ролан Гаррос».

«Мы уже начали работу, и каждый день я многому учусь.

Думаю, будет честно сказать, что у Горана была одна из лучших подач в истории. Так что один из наших приоритетов – подача.

Еще у него богатый опыт – и как у тренера, и как у игрока. Поэтому я стараюсь научиться у него как можно большему».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
logoГоран Иванишевич
logoATP
logoСтефанос Циципас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Муратоглу о Джоковиче: «Он потерял внутренний драйв»
12сегодня, 07:30
Димитров снялся с турнира в Лондоне
2сегодня, 06:51
Хертогенбош (ATP). Финал. Диалло сыграет с Бергсом
сегодня, 06:37
Лондон (WTA). Анисимова и Мария разыграют титул
сегодня, 06:30
Хертогенбош (WTA). Финал. Мертенс сыграет с Рузе
сегодня, 06:23
Штутгарт (ATP). Финал. Зверев поборется с Фрицем
5сегодня, 06:14
Радукану снялась с Берлина из-за проблем со спиной
вчера, 18:50
Хертогенбош (ATP). Бергс и Диалло вышли в финал
8вчера, 18:50
Бергс вышел во второй финал ATP в сезоне и карьере
2вчера, 17:58
Анисимова впервые вышла в финал WTA на траве
8вчера, 17:08
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23