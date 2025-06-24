Швентек о победе над Азаренко: «В начале чувствовала, что брейк близко, но получилось наоборот. Потом напряжение спало, и игра пошла»

Ига Швентек оценила первую в сезоне победу на траве.

Во втором круге в Бад-Хомбурге она обыграла Викторию Азаренко 6:4, 6:4. Для польки эта победа стала 300-й в карьере.

– В первых геймах я играла очень хорошо. Чувствовала, что брейк близко, но получилось наоборот. К счастью, потом напряжение спало, и игра пошла. Это мой первый матч на траве в этом сезоне, так что, учитывая обстоятельства, я довольна.

– Ига, вы начали турнир только на третий день. Конечно, есть тренировки, но они бывают скучными. Все же хочется играть матчи, верно?

– На самом деле нет. Я обожаю тренировки. Мне весело на корте, когда я отрабатываю игровые элементы – особенно на траве. С одной стороны, моя игра может быть сложной с технической точки зрения. Но с другой – это отличная возможность изучить что-то новое. Мой тренер Вим [Фиссетт] постоянно внедряет свежие идеи. Он убедил меня пробовать новый подход.

Когда на тренировке у тебя есть четкая цель, это очень приятно. Ты чувствуешь свободу, можешь делать что угодно, не подстраиваясь под соперницу. Просто играешь от себя. Так что я ценю время на тренировочных кортах. Для меня это вовсе не проблема. К тому же, между турнирами у нас достаточно мало времени для тренировок. Я использую каждый день, чтобы становиться лучше как игрок, – сказала Швентек в интервью на корте.