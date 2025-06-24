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Швентек выиграла 300-й матч в карьере. Ей 24 года

Ига Швентек обыграла Викторию Азаренко во втором круге в Бад-Хомбурге – 6:4, 6:4.

Эта победа стала для 24-летней польки 300-й на уровне WTA (при 72 поражениях). Быстрее Швентек до этой отметки добирались только десять теннисисток.

На этой неделе Азаренко впервые с 2018-го выпала из топ-100, но уже 30 июня вернется обратно (пока она 87-я в живом рейтинге).

Дальше Швентек сыграет с Екатериной Александровой или Марией Саккари.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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Bad Homburg Open
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