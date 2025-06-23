Радукану о миксте с Алькарасом на US Open: «Он написал мне и предложил сыграть. Я была очень удивлена»

Эмма Радукану прокомментировала решение сыграть микст с Карлосом Алькарасом.

Ранее испанец рассказал , что сыграть на US Open в миксте с британкой ему предложили организаторы.

«Он написал мне и предложил сыграть. Я была очень удивлена и, конечно, рада (улыбается). Будет очень весело. Я знаю его очень долго, так что игра в паре с ним будет чем-то очень особенным. Я очень хочу выложиться на полную, чтобы не подвести партнера».

Она также прокомментировала результаты Алькараса, на прошлой неделе выигравшего турнир в Queen’s Club после защиты титула «Ролан Гаррос».

«Я знаю, я знаю. Это удивительно. Поздравляю его. Для него победы на турнирах уже стали рутинными (смеется). Но он так быстро адаптировался к траве после «Ролан Гаррос», это очень-очень впечатляюще. Не могу сказали ничего, кроме «вау, молодец».

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