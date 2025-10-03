Медведев об отношении к судьям: «На корте я могу вести себя безумно, но проходит немного времени – и все, я их люблю»

Даниил Медведев рассказал, как относится к судьям.

– Вопрос о комментариях людей, которые говорили, что вы должны немедленно завершить сезон и готовиться к следующему. Вы видели эти высказывания?

Да, я видел комментарии. Хотя стараюсь меньше пользоваться соцсетями, потому что они стали еще токсичнее, чем раньше. Самое важное – что ты сам думаешь. Я говорил со многими тренерами после того, как расстался с Жилем [Серварой], и все говорили одно: стоит завершать сезон только в том случае, если ты больше не можешь играть в теннис.

Но это не мой случай. Да, я чувствовал себя плохо на корте, не нравилось, как играл, но я не устал от тенниса. Моя цель – всегда становиться лучше и показывать результат. Так что я доиграю этот сезон и буду готовиться к следующему.

– В Пекине у вас был спорный момент с судьей Аделем Нуром (судья вынес предупреждение за «недостаточные усилия», которое позже было отменено – Спортс’’), но потом я видел в коридоре, что вы спокойно общались. Ваши споры с арбитрами – это не личное?

– Нет, конечно. Это проблема в любом спорте. Я, например, фанат футбола и часто судил игроков по их поведению на поле, а потом встречал их в жизни – и они выглядели совершенно другими. Так же и со мной.

На корте я могу вести себя безумно по отношению к судьям. Иногда кажется, что они ко мне слишком строги. Но мне нужно 30 минут, иногда час или ночь сна – и все, я их люблю. Кого угодно – Грега [Алленсворта], Аделя, Мохамеда [Лайани ], любого другого. Да, во время матча кажется, что я их ненавижу, но это не так. На корте есть эмоции, а вне его – другое. Честно, думаю, они делают отличную работу. Так что все нормально.