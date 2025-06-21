Алькарас о том, что Радукану приходила на его матч в Лондоне: «Я был полностью сосредоточен на игре и ее не заметил»

Карлос Алькарас высказался о присутствии Эммы Радукану на его матче в Лондоне.

«Я видел в соцсетях, что Радукану пришла посмотреть мой матч. Я был полностью сосредоточен на игре и ее не заметил. Приятно, что она была на трибунах. Я бы с радостью с ней потренировался, но все зависит от расписания», – сказал Алькарас на пресс-конференции.