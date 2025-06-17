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Алькарас о миксте с Радукану на US Open: «Она будет боссом»

Карлос Алькарас прокомментировал решение сыграть с Эммой Радукану на US Open.

Ранее организаторы US Open опубликовали список участников обновленного микста.

Вы сыграете в миксте с Эммой Радукану на US Open. Как это произошло? И кто будет боссом на корте?

– Она будет боссом (улыбается). US Open предложил нам сыграть в миксте. Я очень рад, мне кажется, это отличная идея. Мы с Эммой давно знакомы, у нас хорошие отношения, так что будет интересно. Мы точно получим удовольствие. Я постараюсь применить свои навыки в парной игре, мы попробуем победить. Это будет весело.

Вы сами попросили сыграть с Эммой?

– Когда турнир сообщил нам о миксте, я сразу подумал, что не могу представить себе лучшую партнершу, чем Эмма. Я просто спросил ее, не хочет ли она сыграть со мной. Да, это была моя личная просьба.

Она сразу согласилась или заставила вас подождать?

– Она немного подумала (смеется). Не слишком долго, но ей нужно было все обдумать и с кем-то посоветоваться.

Опубликовала: Лера Ли
Источник: @TheTennisLetter
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