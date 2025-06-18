Дрэйпер о том, что Радукану сыграет микст на US Open с Алькарасом, а не с ним: «Я ее совсем не виню»

Джек Дрэйпер прокомментировал решение Радукану сыграть в миксте с Алькарасом.

Вчера организаторы US Open опубликовали список участников обновленного микста .

«Один мудрый человек как-то мне сказал: «Нужно находить лучшего партнера», – и именно это Эмма сделала, выбрав Алькараса. Я ее совсем не виню (улыбается). Думаю, ей будет весело играть с Карлосом. Он, наверное, лучший игрок в мире наряду с Синнером.

В паре он тоже очень хорош. Мы это видели, когда он играл с Рафаэлем [Надалем] на Олимпиаде. Она сделала правильный выбор, взяв себе лучшего партнера. Надеюсь, у них все получится».

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