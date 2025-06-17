Корда и Кириос снялись с «Уимблдона»
Себастьян Корда и Ник Кириос пропустят «Уимблдон»-2025.
За счет этого в основную сетку попадут 108-я ракетка мира Кристофер Юбэнкс, который ранее в этом году не смог выйти из квалификации на Australian Open и «Ролан Гаррос», и 95-я ракетка мира Итан Куинн.
В случае отказа еще одного игрока в сетку попадет Фабио Фоньини.
«Уимблдон» стартует 30 июня.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @EntryLists
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