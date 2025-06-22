Тони Надаль о поражении Синнера от Бублика: «Яннику пока не хватает стабильности после трехмесячного перерыва»

Тони Надаль высказался о поражении Янника Синнера от Александра Бублика в Галле.

Итальянец во втором круге проиграл казахстанцу 6:3, 3:6, 4:6.

«Поражение от Бублика – это следствие финала в Париже? Не думаю. Это была совсем другая ситуация: другой корт, другое покрытие, другой соперник. Возможно, Синнеру пока не хватает стабильности после трехмесячного перерыва, но давайте не забывать: после паузы он сыграл в двух финалах – на «Мастерсе» и турнире «Большого шлема». Не думаю, что эта неудача может как-то пошатнуть его уверенность перед «Уимблдоном» и остальной частью сезона. Янник начнет с чистого листа.

Соперничество с Алькарасом? На мой взгляд, испанец чуть сильнее ментально в ключевые моменты. Итальянец же лучше в том, чтобы держать высокий темп и играть без ошибок. Но в решающий момент, возможно, Карлос на полшага впереди. Как сказываются три месяца простоя? Мы видели это в Риме: добравшись до финала, ему немного не хватило уверенности. Он допускал ошибки, которые стоили ему матча, и это явно было связано с недостатком игровой практики. В финалах даже мелочи решают все. Уверен, если бы он сыграл в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадриде перед Римом, то подошел бы к турниру в оптимальном ритме.

Что объединяет Синнера и Алькараса? Желание прогрессировать и никогда не останавливаться на достигнутом. Это же качество есть и у Янника – очень дисциплинированного парня, полного страсти, который всегда стремится стать лучшей версией себя.

Чего жду от «Уимблдона»? В идеале – финала Синнер-Алькарас. Но это особенный турнир, сюрпризы случаются. Если Шелтон или другой мощный подающий поймает свой день, даже топы могут оступиться. Трава – коварное покрытие, где все может быстро выйти из-под контроля».

Победа Алькараса на «Ролан Гаррос» – это величайший камбэк в истории тенниса

Алькарас взял пятый «Шлем» в том же возрасте, что Надаль. День в день