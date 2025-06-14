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Синнер о поражении в финале «Ролан Гаррос»: «До сих пор прокручиваю в голове несколько розыгрышей»

Янник Синнер рассказал о мыслях после поражения в финале «Ролан Гаррос».

«Да, это было тяжелое поражение. Я все еще прокручиваю в голове несколько розыгрышей и знаю, что это не отпустит меня быстро. С другой стороны, я рад быть здесь [в Галле], рад начать новый турнир. Это помогает снова войти в игровой ритм.

Конечно, можно видеть в этом негатив, но есть и положительная сторона. Никогда прежде я не играл на грунте так, как в этом сезоне. Я дошел до финала в Риме, потом – до финала на «Ролан Гаррос». А уровень, на котором мы с Карлосом играли в Париже, был невероятно высоким. Я счастлив, что стал частью такого матча».

25 впечатлений от «Ролан Гаррос» своими глазами

Опубликовала: Лера Ли
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