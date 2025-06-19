Тренер Синнера: «Несправедливо сравнивать Синнера и Алькараса с Большой тройкой. Они могли проанализировать, что те делали»

Даррен Кейхилл считает, что нельзя сравнивать новое поколение с Большой тройкой.

«Мне немного трудно сравнивать великое доминирование [Роджера] Федерера, [Новака] Джоковича и [Рафаэля] Надаля с соперничеством Янника [Синннера] и Карлоса [Алькараса]. Несправедливо сравнивать их с Большой тройкой, и я не хочу слишком сильно на них давить.

Они могли проанализировать, что делала Большая тройка. Даже когда они были юниорами, они наблюдали за их тренировками вблизи и даже тренировались с ними вместе. Так что у них было потрясающее образование, они понимают, что нужно делать, чтобы достичь этого уровня, и это их настоящее преимущество», – сказал тренер Янника Синнера в подкасте Энди Роддика.