Алькарас о поражении Синнера во 2-м круге в Галле: «В прошлом году я сам так проиграл, а потом «Уимблдон» прошел очень хорошо»
Карлос Алькарас прокомментировал поражение Янника Синнера во втором круге в Галле.
Первая ракетка мира проиграл Александру Бублику (6:3, 3:6, 4:6).
«Честно говоря, ему вообще не стоит переживать. В прошлом году я сам проиграл во втором круге [в Лондоне], а потом «Уимблдон» прошел очень хорошо (испанец выиграл титул – «Спортс»).
Хорошо ты или плохо играешь на турнире – это не влияет на то, как ты будешь играть потом. Всегда надо сохранять позитивный настрой. Сейчас у него будет время отдохнуть, потренироваться, хорошо подготовиться к «Уимблдону».
А в моем случае чем больше матчей я играю, тем больше я чувствую соревновательный настрой перед «Уимблдоном». И у меня будет больше данных о том, что мне надо улучшить перед его началом».
Алькарас завтра сыграет в полуфинале в Лондоне против Роберто Баутиста-Агута.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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