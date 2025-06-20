Дрэйпер вышел в полуфинал в Лондоне и снова станет четвертой ракеткой мира

Джек Дрэйпер вышел в полуфинал турнира в Лондоне.

Британец победил 32-ю ракетку мира Брэндона Накашиму – 6:4, 5:7, 6:4.

Он четвертый раз в сезоне сыграет в полуфинале, в этом году у него нет ни одного поражения на этой стадии. Всего для 23-летнего Дрэйпера это 12-й полуфинал в карьере (баланс – 7:4) и третий – на траве (1:1).

Британец, который сейчас занимает шестую строчку рейтинга, на следующей неделе станет четвертой ракеткой мира, поэтому на «Уимблдоне» будет также посеян четвертым.

За выход в финал в Лондоне Дрэйпер поборется с Иржи Лехечкой.