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Дрэйпер о негативных комментариях в соцсетях: «Меня успокаивает, что их пишет тот, кто трескает чипсы, сидя в трусах на мамином диване»

Джек Дрэйпер поделился, как справляется с негативными комментариями в соцсетях.

Ранее Кэти Болтер рассказала, что после матчей получает угрозы смерти.

«Я видел ее интервью. Я считаю, что она права в том, что говорит о будущих поколениях. Мне кажется, нам еще повезло – мы выросли в эпоху появления соцсетей, а вот поколение, которое подрастает сейчас, уже в этом рождается. Они не знают ничего другого. И сейчас, я думаю, очень легко сеять ненависть через интернет.

Это непросто, особенно, как она сказала, когда ты молод, проигрываешь матч или что-то такое, когда ты только попал в тур и начинаешь получать эти сообщения с угрозами, что кто-то придет к тебе домой и сделает то-то и то-то. Это неприятно.

Меня успокаивает, что, вероятно, этот пишет тот, кто трескает чипсы, сидя в трусах на мамином диване. Честно, меня это особо не волнует. Я не особо не сижу в соцсетях, поэтому редко что-то вижу.

Но с этим правда нужно что-то делать – и не только в теннисе, а в профессиональном спорте вообще. Сейчас слишком легко сеять ненависть. Наверное, таков мир, в котором мы живем. Я вообще не фанат соцсетей».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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