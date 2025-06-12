Борис Беккер: «Синнеру понадобится год, чтобы оправиться от поражения в финале «Ролан Гаррос»

Борис Беккер рассказал, почему считает феноменальной игру Карлоса Алькараса.

На «Ролан Гаррос» 22-летний испанец выиграл пятый «Большой шлем».

– Его вариативность, мощь, чувство мяча – я не знаю ни одного игрока в истории тенниса, у которого была бы такая комбинация. У него всегда есть еще одна, седьмая передача. Для меня он гений. Когда его бросают в бой, подстегивают, мотивируют, он выходит на уровень, которого нет ни у кого в мире.

То, что весь мир говорит об Алькарасе и Синнере, – это огромный комплимент нашему спорту. Они невероятные таланты, и их противостояние задает тон.

– Как вы думаете, как поражение в финале «Ролан Гаррос» скажется на Яннике Синнере?

– Синнеру понадобится год, чтобы оправиться от этого. Даже если он будет хорошо играть до следующего «Ролан Гаррос», это поражение будет сидеть в нем еще год.

Алькарас – это сила природы

Теннис – лучший спорт. Алькарас и Синнер это доказали

Алькарас взял пятый «Шлем» в том же возрасте, что Надаль. День в день