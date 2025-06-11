Макинрой об Алькарасе и Синнере: «Это как выбирать между Beatles и Rolling Stones»

Джон Макинрой ответил, кто ему больше нравится из финалистов «Ролан Гаррос».

В решающем матче Карлос Алькарас отыграл три матчбола у Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

– В финале «Ролан Гаррос» Алькарас выглядел более серьезным и собранным. Это признак его взросления?

– Надеюсь, взлеты и падения никогда не сломают Алькараса. Карлос умеет попадать в неприятности и выпутываться из них с какой-то невероятной легкостью. Карлитос – лучший подарок поколения после Большой тройки. Честно, это единственный игрок, за билет на матч которого я бы заплатил.

– Вы любите играть на гитаре, поэтому такой вопрос. С какими рок-группами вы бы сравнили Синнера и Алькараса?

– Это как выбирать между Beatles и [Rolling] Stones – а вы кого предпочли бы? Я обожал Led Zeppelin. Stones были непредсказуемы, но иногда Beatles были круче. Мы говорим о группах, которые, как Янник и Карлос в теннисе, вошли в историю.

– Как далеко, на ваш взгляд, могут зайти Синнер и Алькарас?

– Даже в самых смелых мечтах я не представлял, что Федерер, Джокович и Надаль дойдут до 20 «Шлемов». А теперь вы спрашиваете, могут ли Синнер или Алькарас выиграть 25? Это звучит безумно, но, знаете, никогда не говори никогда. Современный теннис – про атлетов, которые все выше, мощнее, феноменальнее. Не хочу разочаровывать, но я не любитель прогнозировать цифры. Если кто и способен нас удивить, то это точно эти двое, – сказал Макинрой .

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