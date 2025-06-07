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Турсунов о том, почему ему больше импонирует Синнер, а не Алькарас: «Мне нравится холодная выверенность и техническое совершенство вместо ярких эмоций»

Дмитрий Турсунов сравнил стиль игры Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

В воскресенье они сыграют в финале «Ролан Гаррос». Испанец ведет в личных встречах 7:4.

«Наверное, я тоже менее темпераментный, поэтому мне в этом Синнер больше импонирует. Но я не к тому, что меня улыбки Алькараса раздражают. Мне кажется, это очень круто. Янник более стабилен в принятии решений, и это тоже более мне импонирует. Янник, конечно, более дисциплинированный, может быть, для кого-то он более скучный. Все-таки, когда у Алькараcа проходят удары навылет, они выглядят менее хирургическими, чем у Синнера. Они у Карлоса кажутся более яркими, а у Янника – «клиническими», холодными. Как хирург какой-то, который отрезал скальпелем.

Я рассматриваю это с точки зрения тенниса. Эффективность гораздо выше у Янника. Мне нравится холодная выверенность и техническое совершенство вместо ярких эмоций. Кто-то любит классическую музыку, а кто-то поп или рэп. Для меня Янник – это человек, который идеально исполняет классическую музыку; он ее просто поднимает на какой-то новый уровень», – сказал Турсунов.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
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