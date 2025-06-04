Алькарас о Синнере: «В каком-то смысле он вдохновляет меня выкладываться на 100% в каждом матче»

Карлос Алькарас ответил, вдохновляет ли его Янник Синнер.

Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» испанец обыграл Томми Пола – 6:0, 6:1, 6:4.

– Есть ли такое, что вы с Янником отправляете друг другу послания, обыгрывая соперников по очереди в разные дни? Что-то вроде «все, что можешь ты, могу и я»? Он сначала обыграл так [Андрея] Рублева (6:1, 6:3, 6:4 – Спортс’‘), и вам пришлось потом сделать что-то ужасное с Томми Полом, чтобы показать, что вы можете и его обыграть?

– Не знаю (смеется). Мне нравится смотреть матчи в дни, когда я отдыхаю. И да, скажем, в каком-то смысле он вдохновляет меня выкладываться на 100% в каждом матче. Смотря на него, я понимаю, как важно играть на таком высоком уровне на протяжении всего матча, просто чтобы иметь потом больше времени на восстановление. Я стараюсь делать так же. Стараюсь быть сконцентрированным по ходу всего матча.

Посмотрим, насколько повлияет большее время на восстановление перед следующими матчами. Мне нравится играть на «Больших шлемах», потому что у меня есть выходные, в которые я могу посмотреть отличные матчи и вдохновиться ими, – сказал Алькарас на пресс-конференции.