  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о Синнере: «В каком-то смысле он вдохновляет меня выкладываться на 100% в каждом матче»
1

Алькарас о Синнере: «В каком-то смысле он вдохновляет меня выкладываться на 100% в каждом матче»

Карлос Алькарас ответил, вдохновляет ли его Янник Синнер.

Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» испанец обыграл Томми Пола – 6:0, 6:1, 6:4.

– Есть ли такое, что вы с Янником отправляете друг другу послания, обыгрывая соперников по очереди в разные дни? Что-то вроде «все, что можешь ты, могу и я»? Он сначала обыграл так [Андрея] Рублева (6:1, 6:3, 6:4 – Спортс’‘), и вам пришлось потом сделать что-то ужасное с Томми Полом, чтобы показать, что вы можете и его обыграть?

–  Не знаю (смеется). Мне нравится смотреть матчи в дни, когда я отдыхаю. И да, скажем, в каком-то смысле он вдохновляет меня выкладываться на 100% в каждом матче. Смотря на него, я понимаю, как важно играть на таком высоком уровне на протяжении всего матча, просто чтобы иметь потом больше времени на восстановление. Я стараюсь делать так же. Стараюсь быть сконцентрированным по ходу всего матча.

Посмотрим, насколько повлияет большее время на восстановление перед следующими матчами. Мне нравится играть на «Больших шлемах», потому что у меня есть выходные, в которые я могу посмотреть отличные матчи и вдохновиться ими, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoРолан Гаррос
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Голосование на Спортсе’’ – выбираем главного теннисиста за всю историю
19 минут назадТесты и игры
Ролан Гаррос. Пары. 1/2 финала. Данилина и Крунич играют с Эйкери и Ходзуми, Андреева и Шнайдер встретятся с Паолини и Эррани
1330 минут назадLive
Гауфф о финалах ТБШ: «Раньше я думала, что если проиграю, то будет конец света. Теперь помогает осознание, насколько это на самом деле незначительно»
40 минут назад
Пегула об угрозах в соцсетях: «Ставочники просто неадекватны и оторваны от реальности. Меня это никогда не задевало, но это кошмар»
7сегодня, 09:57
Зверев – игрок топ-10 с самым низким процентом побед над топ-10 на ТБШ в истории рейтинга ATP
17сегодня, 08:21
Ролан Гаррос. 1/2 финала. Алькарас сыграет с Музетти, Синнер – с Джоковичем
126сегодня, 07:40
Берреттини снялся с турнира в Штутгарте, Сафиуллин попал в сетку
3сегодня, 06:57
Гауфф о причинах доминирования Соболенко: «Их много, но ее мощные удары, подача и боевой настрой – три основные»
11вчера, 21:45
Кузнецова о поражении Андреевой на РГ: «Пусть из этого матча она возьмет только полезное. Именно через такую боль приходят сила и мудрость»
12вчера, 19:44
Ига Швентек: «Судья спускался каждый раз, когда Арина просила проверить отметку. А когда я хотела, чтобы он спустился, – не стал. Это несправедливо»
37вчера, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23