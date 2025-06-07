Синнер о соперничестве с Алькарасом: «Нужно время, чтобы начать сравнивать нас с Большой тройкой или Большой четверкой»

Янник Синнер высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом .

В воскресенье они сыграют в финале «Ролан Гаррос». Испанец ведет в личных встречах 7:4.

– Несколько лет назад вы сказали Алькарасу, что надеетесь сыграть с ним еще много матчей. Теперь у вас уже 11 встреч. Считаете ли вы, что ваше противостояние с Карлосом однажды станет одним из величайших в истории тенниса и, возможно, сравнится с соперничеством Большой тройки?

– Для этого нужно время. Нужно время, чтобы начать сравнивать нас с Большой тройкой или Большой четверкой. Только время покажет.

Карлос – это тот игрок, который делает меня лучше и заставляет работать на пределе возможностей. Мы оба стараемся понять, где нужно прибавить, чтобы в следующий раз сыграть лучше.

Я считаю, что теннису или любому другому виду нужны такие противостояния. Наше может стать одним из них, но сейчас появляются и другие крутые игроки. Кто-то может присоединиться, кто-то выбыть – никогда не знаешь. Так что на этот вопрос я пока не могу ответить. Сравнивать меня и Карлоса с Большой тройкой еще рано.

– Что вам больше всего нравится в матчах против Карлоса Алькараса? Это вообще когда-нибудь бывает весело?

– Да, это одновременно и весело, и не очень (улыбается) .

Но, как я сказал, мы оба стараемся выжать из себя максимум. Когда матч получается классным, играть в нем тоже круто – не только смотреть, но и быть на корте. Это что-то особенное.

Круче финала «Большого шлема» ничего и быть не может. Это особенный момент и для меня, и для него. Он выиграл здесь в прошлом году, так что посмотрим, что будет. Мы оба молодые, разные, но очень талантливые. Посмотрим, что получится, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Джокович – вечный гений. Но Синнер лучше