Джон Макинрой: «Давайте отдадим должное Музетти. Он пробивается на самый верх – к Алькарасу, Синнеру, Джоковичу»

Джон Макинрой высказался о прогрессе Лоренцо Музетти.

«Это был лучший матч, что я видел в его исполнении. Но потом все обломалось. Он уступал 5:6 во втором сете, сделал брейк, мог неожиданно для всех повести 2:0 по сетам, а потом просто растворился.

Таков теннис. В один момент ты на вершине, чувствуешь себя непобедимым. Он пробивал с форхенда так же мощно, как Алькарас. Подача была нереальная. И вдруг все это исчезает – из богача в нищего за пять минут. Частично это было связано с эмоциями – он понимал, что дальше не потянет. Алькарас смог чуть выдохнуть. Это отстой.

Но давайте отдадим должное этому парню. Он пробивается на самый верх – к Алькарасу, Синнеру, Джоковичу. Он в топ-10, вошел в этот избранный клуб. Если двое лидеров перестанут побеждать, а Джокович начнет ощущать возраст – кто перехватит эстафетную палочку? Музетти – один из пяти-шести таких парней. Я его поздравляю. Конечно, жаль, что с ним случилась травма. Причем Алькарас даже не провел при этом свой лучший матч».

😭 Как же грустно за Музетти. Два сета переигрывал Алькараса – а в итоге снялся с 1/2 «Ролан Гаррос»