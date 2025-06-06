Алькарас второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас стал финалистом «Ролан Гаррос».

Действующий чемпион прошел Лоренцо Музетти – 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0, отказ. У Музетти были проблемы с левым бедром, перед последним геймом третьего сета он взял медицинский перерыв.

У Алькараса 21 победа в 22 матчах этого грунтового сезона, единственное поражение – от Хольгера Руне в финале в Барселоне.

Для Алькараса это будет пятый финал на турнирах «Большого шлема». 22-летний испанец – чемпион US Open-2022 и Ролан Гаррос-2024, а также двукратный чемпион «Уимблдона» (2023, 2024).

В воскресенье Алькарас поборется за титул с Янником Синнером или Новаком Джоковичем.