Алькарас второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос»
Карлос Алькарас стал финалистом «Ролан Гаррос».
Действующий чемпион прошел Лоренцо Музетти – 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0, отказ. У Музетти были проблемы с левым бедром, перед последним геймом третьего сета он взял медицинский перерыв.
У Алькараса 21 победа в 22 матчах этого грунтового сезона, единственное поражение – от Хольгера Руне в финале в Барселоне.
Для Алькараса это будет пятый финал на турнирах «Большого шлема». 22-летний испанец – чемпион US Open-2022 и Ролан Гаррос-2024, а также двукратный чемпион «Уимблдона» (2023, 2024).
В воскресенье Алькарас поборется за титул с Янником Синнером или Новаком Джоковичем.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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