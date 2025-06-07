Музетти о матче с Алькарасом: «Я два часа держал высокий уровень. Это прогресс»

Лоренцо Музетти подвел итоги полуфинала «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса.

Итальянец не доиграл полуфинал против действующего чемпиона – 6:4, 6:7(3), 0:6, 0:2, отказ.

– Если честно, очень разочарован тем, как все завершилось, но это все равно был классный матч. Мы оба начали очень-очень мощно, отлично пробивали. Наверное, мне пришлось показать свой лучший теннис за весь турнир, чтобы держаться с ним на равных.

Я сделал шаг вперед в игре, почувствовал, что приблизился к его уровню. Я два часа держал высокий уровень, меня это порадовало. Это прогресс, потому что в двух предыдущих матчах все было как-то односторонне. Сегодня у меня были шансы, я мог даже повести 2:0 по сетам, но, конечно, Карлос сыграл замечательно. Он в отличной форме и заслужил выйти в финал.

– Насколько сложно физически выдерживать такой долгий матч с Карлосом? Эти два сета были очень интенсивными. Это невероятно трудно?

– Конечно, это тяжело. Прямо сейчас это, если не самый сложный вызов в нашем спорте, то точно один из них. Карлос играет очень агрессивно, так что нужно постоянно быть начеку. С такими игроками, как Карлос и Янник, нелегко справляться, когда у тебя одноручный бэкхенд. В конце я чувствовал некоторые проблемы, так что точно было тяжело.

– Лоренцо, насколько сложно ментально играть против такого соперника, как Карлос, когда даже на пике своей формы, выдавая отличные удары, ты понимаешь, что он может ответить и перевернуть ситуацию? Добавляет ли это стресса на корте?

– Так играют чемпионы. Еще до выхода на корт понимал, что, наверное, нужно провести лучший матч в карьере. На каком-то этапе это отлично получалось – я был на необходимом уровне в плане физики, техники и психологии. Играл правильно. Иногда он включал максимальную агрессию, особенно на приеме, но я сегодня здорово подавал.

Если разбирать эти два сета, они были реально крутыми. Конечно, в третьей партии и последних двух геймах у меня не было шансов играть на его уровне из-за физических проблем. Это обидно, но, как я сказал ранее, он заслужил победу, – сказал Музетти на пресс-конференции.

😭 Как же грустно за Музетти. Два сета переигрывал Алькараса – а в итоге снялся с 1/2 «Ролан Гаррос»