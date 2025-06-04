Циньвэнь Чжэн о поражении от Соболенко: «Я зажалась, потому что это четвертьфинал «Ролан Гаррос», играла даже не на 60-70% возможностей»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала поражение от Арины Соболенко.

Китаянка проиграла 6:7(3), 3:6 и во втором сете упустила преимущество 4:2. У нее одна победа в восьми личных встречах с Соболенко.

– У Соболенко очень мощные удары. Приходилось ли вам играть с еще более мощной соперницей? И еще она очень громко стонет на корте. На вас это влияет?

– Не очень. Я просто зажалась, потому что это четвертьфинал «Ролан Гаррос ». Мне кажется, это не зависит от того, с кем я играю. Я в любом случае буду нервничать, потому что у меня огромная мотивация на этом турнире. Это может помешать мне показывать максимум. Сегодня я играла даже не на 60-70% возможностей.

Я тренируюсь со спарринг-партнерами – это мужчины, так что, конечно, они бьют сильнее нее. Поэтому для меня это не проблема. Просто хотелось бы сыграть лучше, вот и все.

Даже когда не показываешь максимум, нужно находить способ победить, но сегодня я не смогла этого сделать.

Я получила полезный опыт и надеюсь, что в следующий раз сыграю лучше, – сказала Чжэн на пресс-конференции.

Соболенко очень хороша! Отомстила Чжэн и вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос»