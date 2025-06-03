Соболенко второй раз вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

Она за 2 часа победила Циньвэнь Чжэн 7:6(3), 6:3. В первом сете белоруска уступала с брейком 2:4.

Для Соболенко это будет 11-й полуфинал на турнирах «Большого шлема», в том числе второй на «Ролан Гаррос ». Ее баланс в полуфиналах ТБШ – 5:5.

Дальше она сыграет с действующей чемпионкой Игой Швентек или Элиной Свитолиной .