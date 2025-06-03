Соболенко – на танцевальную пародию Джоковича: «Что ты на это скажешь, Новак? У тебя нет своей песни»
Арина Соболенко ответила на пародию Новака Джоковича.
Вчера Джокович после победы над Кэмероном Норри изобразил движения Соболенко.
Сегодня Соболенко обыграла Циньвэнь Чжэн и в подрибунке станцевала под песню в свою честь. «Что ты на это скажешь, Новак? У тебя нет своей песни».
Соболенко очень хороша! Отомстила Чжэн и вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @rolandgarros
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