Гауфф о Фонсеке: «Очень интересно, где он будет через пару лет»

Коко Гауфф высказалась о прорыве Жоао Фонсеки.

– Жоао Фонсека сейчас делает первые шаги на топ-уровне. В чем главные сложности игры против топов? Что они делают по-другому и как сократить этот разрыв?

– Думаю, все сводится к опыту. Иногда кажется, что ты играешь не хуже, а может, даже лучше, но топовые игроки знают, как действовать в ключевые моменты. Это и делает разницу.

Фонсека, конечно, невероятно талантлив и уже показывает классные результаты. Все придет с опытом и временем. У парней, кстати, все немного иначе – физический аспект играет большую роль. То, что он в 18 лет доходит до третьего круга «Шлема» и делает такие вещи, особенно в мужском туре, где разница в физподготовке между 18 и, скажем, 23 годами более заметна, чем в женском, – это впечатляет.

Очень интересно, где он будет через пару лет. Иногда хочется результатов прямо сейчас, и ты не всегда осознаешь, насколько можешь вырасти за эти годы. Уверена, его окружение все делает грамотно.

– Есть ли короткий путь или все упирается только в опыт?

– Ну, самый очевидный способ – это природный талант, он и есть главный «ускоритель» (улыбается) . У Фонсеки он уже есть, так что ему повезло. Но когда речь заходит о четвертьфиналах, полуфиналах или финалах крупных турниров, тут уже без опыта никуда. Это приходит со временем, – сказала Гауфф на пресс-конференции.