Гауфф 5-й раз подряд сыграет на второй неделе «Ролан Гаррос»
Коко Гауфф вышла во вторую неделю на пятом «Ролан Гаррос» подряд.
Вторая ракетка мира победила Мари Бузкову в третьем круге со счетом 6:1, 7:6(3). Она выиграла 13 из 15 последних матчей.
Гауфф не проигрывает раньше четвертого круга на «Ролан Гаррос» с 2020 года, на «Больших шлемах» – с US Open-2023.
За выход в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» она сыграет с Екатериной Александровой (баланс – 3:1).
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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