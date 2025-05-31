Гауфф 5-й раз подряд сыграет на второй неделе «Ролан Гаррос»

Коко Гауфф вышла во вторую неделю на пятом «Ролан Гаррос» подряд.

Вторая ракетка мира победила Мари Бузкову в третьем круге со счетом 6:1, 7:6(3). Она выиграла 13 из 15 последних матчей.

Гауфф не проигрывает раньше четвертого круга на «Ролан Гаррос» с 2020 года, на «Больших шлемах» – с US Open-2023.

За выход в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» она сыграет с Екатериной Александровой (баланс – 3:1).