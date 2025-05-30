Паолини пятый раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема»
Жасмин Паолини вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».
Она победила Юлию Стародубцеву – 6:4, 6:1. Итальянка выиграла девятый матч подряд.
Паолини пятый раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» (все четыре предыдущих были в 2024-м).
Теперь финалистка прошлогоднего «Ролан Гаррос» поборется с Элиной Свитолиной или Бернардой Перой.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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