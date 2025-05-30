Паолини пятый раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема»

Жасмин Паолини вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Она победила Юлию Стародубцеву – 6:4, 6:1. Итальянка выиграла девятый матч подряд.

Паолини пятый раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» (все четыре предыдущих были в 2024-м).

Теперь финалистка прошлогоднего «Ролан Гаррос» поборется с Элиной Свитолиной или Бернардой Перой.