Екатерина Александрова: «Стараюсь играть по-новому: не спешить, ждать подходящего момента, чтобы забить мяч. Даже если мне не нравится так делать»

Екатерина Александрова прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос».

Она обыграла Элизабетту Коччаретто (6:1, 6:3) и теперь встретится с Вероникой Кудерметовой.

«Я провела хороший матч, особенно в первом сете все сложилось. Понимала, что второй не получится таким же легким. Правда завязалась борьба, но в целом все было под контролем.

До «Ролан Гаррос » я пропустила два турнира – учитывая этот промежуток без матчей, считаю, что играю весьма неплохо. Дальше, в матче с Вероникой , важно сконцентироваться на себе именно.

Мне важно продолжать играть так же, как я по-новому теперь стараюсь: не спешить. Даже если розыгрыш не складывается так, как хотелось бы, не пытаться форсировать. Раньше могла любой мяч, удобный он или нет, попытаться забить, а сейчас пытаюсь ждать более подходящего момента. Даже если мне не нравится так делать», – приводит слова Александровой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.