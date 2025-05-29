Кудерметова впервые с 2022-го вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Она обыграла 15-ю ракетку мира Барбору Крейчикову – 6:0, 6:3.

Кудерметова прошла два круга на «Ролан Гаррос» впервые с 2022-го, когда показала свой лучший результат в Париже и добралась до четвертьфинала. В 2023-м она уступила на старте турнира Анне Каролине Шмидловой, в 2024-м – Мари Бузковой.

Россиянка повесила баранку 37-й раз в карьере.

Теперь она поборется с Екатериной Александровой.