Арина Соболенко: «Мне очень нравится выступать на крупнейших аренах. Надеюсь, до конца карьеры буду играть только на самых больших кортах»

Арина Соболенко хочет играть на крупнейших кортах до конца карьеры.

Вчера белоруска обыграла Жиль Тайкманн на Корте Сюзан Ленглен и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

– Арина, вы сейчас номер один в мире, выступаете на лучших кортах планеты. Великолепные арены. Был ли когда-нибудь момент, когда вам приходилось играть на не самых лучших кортах? Были какие-то запоминающиеся истории?

– Мне нравится этот ваш легкий смешок, мол, «когда ты играла на плохих кортах»… Честно говоря, я не помню, да и не хочу вспоминать (улыбается) . Мне очень нравится выступать на крупнейших аренах. Знаете, сейчас я ощущаю огромную поддержку. Это потрясающе.

Выхожу на корт, слышу, как люди кричат, болеют, вижу плакаты в толпе – это невероятное чувство. Я действительно этим наслаждаюсь и искренне надеюсь, что до конца карьеры буду играть только на самых больших кортах, – сказала Соболенко на пресс-конференции.