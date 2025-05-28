Монфис о камбэке с 0:2 по сетам в 1-м круге РГ: «Я чувствую веру в себя, веру в то, что должен найти решение, даже когда проигрываю»

Гаэль Монфис прокомментировал камбэк с 0:2 по сетам в 1-м круге «Ролан Гаррос».

38-летний француз обыграл Уго Делльена – 4:6, 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:1.

«Это просто магия. Это странно.

Я чувствую веру. Веру в себя, веру в то, что должен найти решение, даже когда проигрываю. Думаю, здесь, [на «Ролан Гаррос»], у меня этой веры даже больше – но все равно нужно искать решение, нужно находить его.

Я продолжаю бороться – с соперником, со своими мыслями, потому что в голове тоже бывает непросто. Честно говоря, для меня самое главное – это вера в себя. Я знаю, что здесь, на Ролан Гаррос, все немного по-другому, так что я стараюсь выкладываться еще больше», – заявил Монфис после матча.