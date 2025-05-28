Монфис выиграл больше всех пятисетовиков на «Ролан Гаррос»

Гаэль Монфис установил рекорд по победам в пятисетовиках на «Ролан Гаррос».

В первом круге 38-летний француз обыграл Уго Делльена – 4:6, 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:1.

Теперь его баланс в пятисетовиках на этом турнире 12:4 – это рекорд Открытой эры по числу побед. Он обошел по этому показателю Новака Джоковича (11:3) и Стэна Вавринку (11:5).