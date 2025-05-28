Монфис впервые с Australian Open-2015 отыгрался с 0:2 по сетам
Гаэль Монфис на старте «Ролан Гаррос» ушел с 0:2 по сетам против Уго Делльена.
Он обыграл боливийца – 4:6, 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:1.
Монфис третий раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Первый был на Australian Open-2011 против Тьемо де Баккера, второй – там же в 2015-м против Люки Пуя.
В целом баланс француза в пятисетовых матчах теперь составляет 21:19.
Дальше он сыграет с Джеком Дрэйпером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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