Монфис впервые с Australian Open-2015 отыгрался с 0:2 по сетам

Гаэль Монфис на старте «Ролан Гаррос» ушел с 0:2 по сетам против Уго Делльена.

Он обыграл боливийца – 4:6, 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:1.

Монфис третий раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Первый был на Australian Open-2011 против Тьемо де Баккера , второй – там же в 2015-м против Люки Пуя .

В целом баланс француза в пятисетовых матчах теперь составляет 21:19.

Дальше он сыграет с Джеком Дрэйпером .