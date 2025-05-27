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Рублев о четырехсетовике с Харрисом: «В начале третьего сета я чуть не сорвался, но справился, смог отпустить»

Андрей Рублев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос».

Он обыграл Ллойда Харриса 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

– Странный матч, было трудно играть из-за погоды, мы оба очень много ошибались. Первые два сета я играл как сам с собой: сам ошибся, сам выиграл, сам ошибся, сам выиграл. Пытался играть агрессивно, свободно – не получалось. А Ллойд почти ничего сам не делал.

В начале третьего сета я чуть не сорвался, но справился, смог отпустить. Решил не пытаться завершать розыгрыши как можно быстрее, а просто его гонять, хотя бы проводить розыгрыши – и в какой-то момент у меня вдруг полетело лучше. В итоге я за третий-четвертый сет активно выиграл больше мячей, чем за первые два сета, хотя в них было намного больше геймов. Оказалось, так намного эффективнее.

Чувствую себя хорошо, двигаюсь в правильном направлении. Игру контролировать сложно: в лучший день можешь не показать ничего на корте, а в плохой – выиграть сложный матч. Так что важнее то, что я ощущаю себя сейчас хорошо, неделя перед «Ролан Гаррос» тоже была хорошей.

До этого на многие турниры приезжал заранее, адаптировался: Australian Open, Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Рим – везде за неделю был на месте, чтобы привыкнуть, привыкал. И вылетал в первом круге. А тут всего два дня, и выиграл, – приводит слова Рублева корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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