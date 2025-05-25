Медведев о мнении, что мужской тур стал сильнее: «Да, уровень тенниса высокий, конкуренция запредельная, но так было всегда»

Даниил Медведев оценил средний уровень игроков в туре.

– Циципас отметил, что общий уровень тенниса вырос за последние годы, и ему теперь сложнее, чем раньше, когда он играл в финале «Ролан Гаррос». Как вы оцениваете эту тенденцию?

– Сложный вопрос. Мне кажется, в теннисе всегда были сильные игроки. Дело в динамике – она постоянно меняется. Взять, к примеру, Марина Чилича: сейчас он был в квале [«Ролан Гаррос»], но если спросить его, он скажет, что все еще играет на высоком уровне. Может, не так здорово, как в 2022-м, когда он был в полуфинале здесь или доходил до финалов других «Шлемов» и выигрывал US Open, но уровень приличный. Или вот Каспер Рууд: он опускался до 15-й или 16-й строчки рейтинга, а потом взял титул в Мадриде и вернулся в топ-10. Кто знает, как он здесь выступит? Может, хорошо – и еще поднимется в рейтинге.

Не знаю, как ответить. Все играют мощно, все горят желанием побеждать – и так было всегда. Вспомнить хотя бы Яна-Леннарда Штруффа: два года назад он, будучи квалифаером или лаки-лузером, дошел до финала в Мадриде. Да, уровень тенниса высокий, конкуренция запредельная, но, мне кажется, это не новость. Так было всегда, – сказал Медведев на пресс-конференции.