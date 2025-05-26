Эрика Андреева: «Хочется набрать массу. Не говорю, что надо быть один в один, как Киз или Соболенко, но посильнее стать хочется»

Эрика Андреева поделилась планами набрать физическую массу.

– Я сейчас в тренировках акцентирую внимание на физических данных, хочу стать побольше. Потому что со стороны я как-то хрупко выгляжу, мне хочется набрать массу.

– А ощущения внутри тоже такие, что вы хрупкая?

– Нет, просто когда смотрю сама на себя, в своих матчах – руки какие-то тонкие и так далее. Сравниваю себя с Мэдисон Киз, например – сравниваешь же себя с тем, на кого хочешь равняться.

– Если посмотреть предматчевое фото с «Ролан Гаррос» год назад, где вы и Арина Соболенко, разница заметна, конечно. Но точно ли вам нужно именно так раскачаться?

– Не говорю, естественно, что надо быть один в один, как Мэдисон или Арина, но посильнее стать хочется, – рассказала Андреева корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.