Швентек о чествовании Надаля на РГ: «Пару раз заплакала по ходу церемонии, старалась хоть как-то держаться»

Ига Швентек поделилась впечатлениями от церемонии в честь Рафаэля Надаля.

– Кажется, я пару раз заплакала по ходу церемонии, старалась хоть как-то держаться. Очень здорово, что «Ролан Гаррос» посвятил такое красивое прощание величайшему игроку. Счастлива, что смогла побывать там.

Рафа очень скромный человек, всегда заботливый – в том числе проявлял внимание к тем, кто его окружал, кто ему помогал. Вы же видели, как у него появились слезы, когда на корте появились сотрудники турнира.

Я всегда буду помнить, какой он в отношении к теннису. В 2021-м, когда он проиграл в полуфинале Новаку, я сама была была просто разбита. Мы все жили в одном отеле, на следующий день я встретила его на завтраке и спросила, как он себя чувствует.

А он был расслаблен, абсолютно спокоен: говорил, что это всего лишь теннисный матч, что еще обязательно будут другие шансы. И я такая: что? А почему я тогда плачу, если он не плачет? – приводит слова Швентек корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво