Болельщики перепродают футболки с церемонии в честь Надаля
Болельщики перепродают футболки с церемонии в честь Рафаэля Надаля.
В воскресенье на корте Филиппа Шатрие раздавали футболки с надписью Merci Rafa и датой. Большинство футболок были цвета грунта, часть – белые, из которых сложились очертания кубка «Ролан Гаррос», надпись 14 RG и сердце.
Сейчас некоторые футболки перепродают на европейском маркетплейсе Vinted по цене от 100 евро.
Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: leparisien.fr
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