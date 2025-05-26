Болельщики перепродают футболки с церемонии в честь Надаля

Болельщики перепродают футболки с церемонии в честь Рафаэля Надаля.

В воскресенье на корте Филиппа Шатрие раздавали футболки с надписью Merci Rafa и датой. Большинство футболок были цвета грунта, часть – белые, из которых сложились очертания кубка «Ролан Гаррос», надпись 14 RG и сердце.

Сейчас некоторые футболки перепродают на европейском маркетплейсе Vinted по цене от 100 евро.

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво