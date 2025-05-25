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Музетти после победы на старте «Ролан Гаррос»: «Чувствую себя готовым бороться за трофей»

Лоренцо Музетти ответил, чувствует ли себя фаворитом «Ролан Гаррос».

В первом круге он обыграл Янника Ганфманна 7:5, 6:2, 6:0.

– Чувствуете ли вы себя другим игроком после полуфиналов и финалов на грунтовых «Мастерсах»? Изменился ли ваш настрой на «Ролан Гаррос» после начала грунтового сезона?

– Да, после этого грунтового сезона, как я сказал на первой пресс-конференции здесь, я чувствую себя готовым бороться за трофей. Это, разумеется, моя цель.

Я думаю, что нужно быть амбициозным, если хочешь добиться большего и стать лучше. У меня есть такие амбиции. Например, в прошлом году на «Уимблдоне» я был близок к выходу в финал. Но на грунте, наверное, я чувствую себя наиболее комфортно. Так что надеюсь, я смогу достичь здесь желаемого результата.

Если это не случится в этом году, я продолжу придерживаться такого настроя, – сказал Музетти на пресс-конференции.

Рейтинг силы грунтовиков перед «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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