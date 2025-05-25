Музетти о Надале: «Если выбирать одно слово, которое лучше всего его описывает, это «воин»

Лоренцо Музетти рассказал, как относится к наследию Рафаэля Надаля.

После выхода во второй круг «Ролан Гаррос» итальянец дал интервью на корте Алексу Корретхе.

– Лоренцо, мы все уважаем тебя, мы все тебя любим, но ты знаешь, что сейчас будет.

– Я знаю (смеется) . Было еще сложнее выходить на корт, понимая, что после моего матча состоится большая церемония в честь Рафы, который всегда был для меня источником вдохновения. Король грунта. Он заслуживает всей любви, которую ему подарят. Я правда очень рад за него и с нетерпением жду этой церемонии.

– Чему ты научился у Рафы?

– Рафа – это вдохновение. Если выбирать одно слово, которое лучше всего его описывает, это «воин». Боец. Особенно здесь, на «Ролан Гаррос», где он побеждал 14 раз – это звучит почти невероятно, даже когда произносишь вслух. Его характер, отношение к делу, рабочая этика – он, вероятно, один из величайших атлетов в нашем спорте. Он икона. Для меня Рафа олицетворяет все, что значит теннис, – сказал Музетти в интервью на корте.