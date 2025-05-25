Синнер о том, что якобы был в Копенгагене с девушкой: «Там не было никакой девушки»
Янник Синнер отрицает, что на фотографиях из Копенгагена он гулял с девушкой.
По информации медиа, итальянца заметили с датской инфлюенсершей.
– Я видел фотографии, на которых гуляли по Копенгагену с девушкой на этой неделе. Почему вы там были и что это за девушка?
– Там не было никакой девушки (улыбается). Я ездил по делам, мне нужно было принять участие в паре фотосессий. Вот и все (улыбается), – сказал первая ракетка мира на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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