Синнер о том, что якобы был в Копенгагене с девушкой: «Там не было никакой девушки»

Янник Синнер отрицает, что на фотографиях из Копенгагена он гулял с девушкой.

По информации медиа, итальянца заметили с датской инфлюенсершей.

– Я видел фотографии, на которых гуляли по Копенгагену с девушкой на этой неделе. Почему вы там были и что это за девушка?

– Там не было никакой девушки (улыбается). Я ездил по делам, мне нужно было принять участие в паре фотосессий. Вот и все (улыбается), – сказал первая ракетка мира на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос».