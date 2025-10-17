Рыбакина о борьбе за попадание на итоговый: «Не сказала бы, что чувствую давление»

Елена Рыбакина высказалась о борьбе за попадание на итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.

– Добро пожаловать в полуфинал. Этот результат приближает тебя к квалификации на итоговый турнир WTA. Чувствуешь ли ты давление из-за этого?

– Не сказала бы, что чувствую давление. Конечно, было бы здорово квалифицироваться, но я понимаю, что для этого нужно выиграть еще много матчей – не только здесь, но и на следующей неделе. Я просто стараюсь как можно лучше закончить сезон.

Самое важное – оставаться здоровой. Сезон получился очень длинным, не слишком успешным для меня, но все же, думаю, вполне достойным. Главное – сохранить здоровье и хорошо подготовиться к следующему году, – сказала девятая ракетка мира в интервью на корте.

Сейчас Рыбакина идет девятой в чемпионской гонке. В 1/2 финала пятисотника в Нинбо она встретится с Жасмин Паолини , которая занимает восьмую позицию.